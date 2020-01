Teatro Sociale di Alba: Maracquaìbo con l’Associazione Culturale Magog

Ultimo appuntamento per Famiglie a Teatro domenica 2 febbraio 2020 alle ore 16.30, al Teatro Sociale “G. Busca” di Alba con l’Associazione Culturale Magog che presenterà lo spettacolo MARACQUAÌBO – Alla ricerca del mare perduto domenica 2 febbraio 2020, alle ore 16.30 – nella suggestiva Sala M. Torta Morolin.

Uno spettacolo dal taglio ecologista che affronta il grave problema dello sfruttamento delle acque.

MARACQUAÌBO

Alla ricerca del mare perduto

Testo e regia a cura dell’Associazione Culturale Magog

Francisco Pescado Maria de la Fuente de La Contrada de la Lambra, il capitano dei pirati, “naviga” sui coppi delle case. La sua ciurma, per sbarcare il lunario, vende gelati e affila coltelli da cucina. Nettuno è un fenomeno da baraccone e Mary Polipessa, la Regina dei sette mari, tiene corsi di acqua gym.

Cos’è successo al mare?

Dove sono finiti i possenti galeoni che solcavano le sue onde?

E le verdeggianti isole del tesoro?

Qualcuno, giorno dopo giorno, sta rubando l’acqua degli oceani per aumentare la superficie terrestre e poterla sfruttare a fini commerciali. All’orizzonte, però, un nuovo equipaggio di eroi si sta radunando per impedire che il mondo venga trasformato in uno sterile deserto.

Maracquaìbo è una piccola favola che affronta una grande e cocente questione, quella dello sfruttamento indiscriminato delle acque terrestri, fonte di vita per tutti gli esseri viventi. Attraverso gli occhi di Rosita, la giovane protagonista, inizia un viaggio di avventura e, soprattutto di consapevolezza: ogni goccia sprecata è una goccia di vita in meno per il nostro Pianeta e tutti, ma proprio tutti, siamo chiamati a fare qualcosa!

Tutti i biglietti della stagione 2019-2020 sono acquistabili:

al botteghino del teatro (Piazza Vittorio Veneto 3 – Alba) il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e nei giorni di programmazione di spettacolo a partire da due ore prima dell’inizio dell’evento.

nei punti vendita del Circuito Piemonte Ticket (ad Alba Libreria La Torre – via Vittorio Emanuele 19/g – tel. 0173/33658). L’elenco completo dei punti vendita è sul sito www.piemonteticket.it.

On line sul sito www.ticket.it

PREZZI DEI BIGLIETTI DELLA RASSEGNA FAMIGLIE A TEATRO:

Primo posto intero € 7,00

Secondo posto intero € 5,00

Ridotto € 3,00 (per i bambini fino ai 3 anni non compiuti)