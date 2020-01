Teatro, entra nel vivo la “Mezza stagione” a Costigliole d’Asti

Dopo il tutto esaurito a Capodanno, entra nel vivo il programma della “Mezza Stagione”, il cartellone della stagione invernale 2019.2020 del Teatro Municipale di Costigliole d’Asti, che si conferma nel panorama dei teatri regionali.

La stagione teatrale è realizzata dal Comune di Costigliole d’Asti, dalla Fondazione Piemonte dal Vivo e dal Teatro degli Acerbi, con i contributi della Cassa di Risparmio di Torino e di Asti, oltre che di importanti sponsor locali.

Sabato 25 gennaio alle 21,15 a grande richiesta, tornerà Il Regio Itinerante con il nuovo concerto “C’era una volta… il cinema” (Morricone vs Williams).

È ormai riconosciuto che il buon esito di un progetto cinematografico dipende non solo dalla genialità del regista, dall’originalità della sceneggiatura o dalla recitazione degli attori, ma anche dalla forza evocativa delle musiche. Il fascino del grande cinema è di dare vita alle nostre emozioni. E sono sempre emozioni accompagnate da musica. L’ensemble offre la possibilità di scoprire quanto sia importante il ruolo della colonna sonora originale per il successo di un film, avendo il gruppo scelto di presentare tutti brani composti appositamente per il cinema, offrendo un programma toccante e coinvolgente, un’occasione per ascoltare la magia del cinema in una sala da concerto, senza l’accompagnamento delle immagini.

In scena: Alessio Murgia (violino), Enrico Luxardo (violino), Alessandro Cipolletta (viola), Relja Lukic (violoncello), Atos Canestrelli (contrabbasso), Alessandro Cammilli (oboe), Luigi Picatto (clarinetto), Fabrizio Dindo (corno), Evandro Merisio (corno) e Ranieri Paluselli (percussioni).

I biglietti sono in prevendita presso gli abituali punti ad Asti da Fumetti Store e a Costigliole d’Asti alla Tabaccheria Borio Carlo: intero € 12, ridotto € 10.

Possibilità di prenotazione telefonica al 3392532921.

Info su www.teatrodegliacerbi.it e su facebookteatro.degli.acerbi .

Prossimo appuntamento domenica pomeriggio 9 febbraio: per la prima volta alla Mezza Stagione ci sarà Paolo Nani con “La lettera”.