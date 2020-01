Teatro a Nizza Monferrato: in scena “First Love”, rilettura della gara di Salt Lake City 2002 di Stefania Belmondo

Continua la stagione teatrale di Nizza Monferrato: in scena martedì 8 gennaio alle 21 al Teatro Sociale “First Love”, un progetto di e con Marco D’Agostin, con la consulenza scientifica di Stefania Belmondo e Tommaso Custodero, la consulenza drammaturgica Chiara Bersani.

Una coproduzione Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale / Torinodanza festival e Espace Malraux – scène nationale de Chambéry et de la Savoie.

First love è la storia di un ragazzino degli anni ’90 al quale non piaceva il calcio ma lo sci di fondo – e la danza, anche, ma siccome non conosceva alcun movimento si divertiva a replicare quelli dello sci nel salotto, in camera, inghiottito dal verde perenne di una provincia del Nord Italia.

Quel ragazzo ora cresciuto, non più sciatore ma danzatore, non più sulla neve ma in scena, non più agonista ma ancora agonista per via di un’attitudine competitiva alla coreografia che non si scolla mai, ha incontrato il suo mito di bambino -la campionessa olimpica Stefania Belmondo – ed è tornato sui passi della montagna.

In una rilettura della più celebre gara della campionessa piemontese, la 15km a tecnica libera delle Olimpiadi di Salt Lake City 2002, First love si fa grido di vendetta, disperata esultanza, smembramento della nostalgia.

Prenotazioni telefoniche: Agenzia La Via Maestra tel. 0141/727523 di Nizza Monferrato, oppure, solo per informazioni o urgenze, ai numeri 01411720695 e 3738695116, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17,30, o inviando un email a info@arte-e-tecnica.it.

La stagione teatrale è organizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, ed è resa possibile grazie al Comune di Nizza, alle fondazioni CRT e CRASTI e la sponsorizzazione della Cassa di Risparmio di Asti.