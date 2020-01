Tavolo Anziani: l’Assessorato alle Politiche Sociali di Asti incontra i sindacati

Lunedì 13 Gennaio 2020 presso l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Asti si sono incontrati i tre rappresentanti sindacali (FNP – UIL – SPI) con l’Assessore Mariangela Cotto ed il Dirigente delle Politiche Sociali Roberto Giolito per l’apertura di un Tavolo Anziani.

Nell’incontro sono stati presentati dalle tre sigle sindacali i seguenti argomenti:

• Assistenza a famiglie bisognose erogata direttamente dai Comuni e/o per il tramite dei Consorzi;

• Assistenza per non autosufficienti;

• Integrazione rette per assistenza anziani e disabili;

• Politiche abitative e contenimento sfratti per morosità incolpevole, case ATC;

• Progetti dell’Amministrazione per integrazione minoranze;

• Quote pro-capite per la spesa sociale;

• Politiche Culturali.

Dal confronto con il Settore Politiche Sociali del Comune di Asti è emerso che l’Assessorato si sta muovendo in modo capillare e condiviso con tutti gli attori della rete territoriale al fine di promuovere politiche di sostegno ai soggetti anziani. Molto è ancora il lavoro da affrontare e da oggi grazie al sostegno ed alla collaborazione di UIL – SPI CGIL – FNP CISL si cercherà di dare un contributo ancora maggiore ai cittadini del nostro territorio.