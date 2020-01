Tante risate e simpatia con “La rivoluzione dei calzini” di Officina LS

I giovanissimi attori del laboratorio teatrale “Officina LS” hanno animato il pomeriggio dell’Epifania presso il Centro “Dalla Chiesa” del quartiere di corso Alba, ad Asti.

In attesa dell’arrivo della befana, il folto gruppo di attori, frequentanti le scuole dell’infanzia e le primarie, ha divertito il pubblico che gremiva il salone grazie alla loro bravura e all’estro del loro maestro, l’attore Mario Li Santi, coadiuvato da Pina Messina.

Li Santi riesce sempre a stupire con copioni scritti appositamente per i suoi giovani allievi, regalando momenti di simpatia ma mettendo anche in luce e valorizzando le capacità di ciascuno dei propri studenti, bravissimi ad autogestirsi in mezz’ora di spettacolo.

“La rivoluzione dei calzini” è il titolo della sceneggiatura preparata per l’Epifania 2020, con i calzini che decidono di fare la rivoluzione sperando che la Befana realizzi i loro sogni. Battute simpatiche e gag esilaranti hanno conquistato tutto il pubblico, tra cui c’erano anche il Sindaco di Asti, Maurizio Rasero, accompagnato dall’Assessora Loretta Bologna, che hanno fatto i complimenti ai giovani attori e al loro maestro.