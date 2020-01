Tanta gente… e tanta immondizia a Valmanera nella raccolta domenicale di Protect Our Home

La giornata ecologica organizzata a Valmanera da Protect Our Home, in collaborazione con il Rifugio Valmanera, domenica 26 gennaio , ha fruttato, come da brutta abitudine, un bel po’ di immondizia.

Divisi in gruppi, i volontari dell’associazione, insieme a molti amici, hanno setacciato le zone circostanti trovando sacchi di rifiuti abbandonati, cartacce e grattaevinci, tanta plastica in Strada Valmanera e Strada Caramagna; in zona Valmanera bottiglie di plastica e vetro, tanti mozziconi, un casco e un tappeto, in Strada Valmanera verso Viatosto sacchi di immondizia, plastica, una tv, un paraurti, copertoni e gommapiuma e tanto altro.

“Abbiamo anche ritrovato diversi monili, probabilmente smarriti o rubati (foto sotto, ndr).” – sottolineano da Protect Our Home.

“Purtroppo il lavoro – proseguono – è ancora tantissimo ma noi come sempre ci crediamo e vedere tanti nuovi volontari ci fa ben sperare …qualcosa si sta muovendo .. Ringraziamo tutti quelli che si sono uniti a noi, al rifugio “inboccaailupi” che ci ha ristorato con un bel pranzo a raccolta conclusa e ci ha dato una mano a trovare volontari. Ringraziamo anche i ragazzi di AstiCorre, che si sono fermati a raccogliere post allenamento.”