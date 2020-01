Stefano Zonca live all’Open Mic dello IEM di Asti

Domani, domenica 19 gennaio, sul palco dell’Open Mic, presso Fuori Luogo di Asti, si esibirà il cantautore astigiano Stefano Zonca.

Infatti oltre a musicisti e artisti che proporranno il proprio repertorio, il cantautore di origine aglianese suonerà in versione chitarra e voce gli ultimi singoli usciti per far conoscere la propria musica al pubblico del Fuori Luogo e non.

“Sono contento di poter proporre la mia musica all’interno di una delle serate dell’Open Mic, uno dei pochi spazi (forse l’unico), dove si può proporre la propria musica senza pregiudizi di vario genere. Inoltre si può incontrare artisti e musicistidi e magari chissà può nascere anche qualche collaborazione.

Ringrazio lo IEM di Asti e lo staff del FuoriLuogo che danno questa opportunità di esibirsi e raccontare la propria avventura artistica”.

Stefano assieme agli artisti che interverranno durante questa serata, avranno 20 minuti a disposizione per farsi ascoltare, in una serata di musica e arte che inizierà alle 21 e si concluderà con una jam finale assieme alla band dello IEM (Istituto Europeo Musicale).