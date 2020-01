Speciale 118 Sindaci: intervista a Roberto Palma, Sindaco di Maretto

118 Sindaci: incontriamo Roberto Palma, Sindaco di Maretto.

Da bambino aveva mai immaginato di diventare sindaco?

Assolutamente no.

Come è nata la Sua candidatura a sindaco?

E’ nata dal coinvolgimento di alcuni amici che frequento quotidianamente, e dalla volontà di fare rivivere questo paese (che è il mio paese) nonostante tutte le difficoltà che sapevo avrei dovuto affrontare.

Aveva già qualche esperienza di tipo amministrativo o comunque nel settore pubblico?

Ero stato consigliere di opposizione in una ormai lontana legislatura (nel 2000).

Quale è stato il suo primo pensiero nel momento che ha capito di essere stato eletto?

Aveva inizio un nuovo percorso ai fini sociali a cui avrei dedicato tempo, energie e risorse. Ho realizzato di avere la possibilità di condividere con i miei collaboratori, iniziative volte a migliorare la vita e lo sviluppo del paese.

Ha un sogno o un grande progetto (che potrebbe essere tutt’ora nel cassetto), che vorrebbe realizzare?

Vorrei innanzitutto sottolineare ciò che abbiamo già realizzato in questi pochi mesi: e’ stata costituita un’associazione di volontari che, gratuitamente, dedicano tempo e risorse per lavori di giardinaggio, manutenzione cimiteriale, e per ogni esigenza che si manifesta nel nostro “piccolo” paese.

Le associazioni esistenti, Pro Loco, Polisportiva, Gruppo Alpini e Volontari della Parrocchia stanno lavorando in sinergia con l’obiettivo di promuovere iniziative sul territorio, creare occasioni di incontro, manifestazioni culturali, sportive e gastronomiche, riunire i cittadini, aumentare la visibilità della nostra comunità sul territorio.

Inoltre, grazie alla rinuncia dell’indennità da parte di tutta l’Amministrazione, stiamo promuovendo interventi per garantire la sicurezza dei cittadini.

Inoltre sto cercando di promuovere l’iniziativa di fornire agli anziani meno abbienti un sistema di trasporto utilizzando un automezzo del Comune per il trasporto presso le strutture sanitarie.

*************************************

Si ringrazia per il sostegno al Progetto 118 Sindaci

Il Progetto 118 Sindaci gode del Patrocinio della Provincia di Asti

e della Prefettura di Asti