Smurfit Kappa Italia è Top Employer 2020

Smurfit Kappa Italia, multinazionale leader nell’ideazione e produzione di soluzioni di packaging a base carta, entra a far parte dell’esclusivo club delle migliori realtà presenti nel nostro Paese. La società italiana ha infatti ricevuto la prestigiosa certificazione che riconosce in tutto il mondo l’eccellenza nei processi di gestione e sviluppo delle risorse umane.

Da oggi Smurfit Kappa Italia può fregiarsi del titolo di azienda Top Employer 2020. Un fantastico traguardo, che premia le iniziative e i programmi introdotti nel corso degli ultimi anni in tutti i 26 siti italiani, nelle aree della Comunicazione, Formazione, Motivazione del Personale, Sicurezza sul Lavoro, supporto alla Diversità e alle Comunità in cui operiamo.

La certificazione è l’atto finale di un lungo percorso di audit che ha visto negli ultimi mesi le pratiche di Smurfit Kappa Italia analizzate e valutate rispetto ai più elevati standard esistenti, rappresentati dalle migliori aziende e i più importanti brand a livello mondiale.

Smurfit Kappa Italia si è distinta, in particolare, per una serie di programmi di grande efficacia e successo:

• il programma di “ascolto” dei dipendenti MyVoice, che permette di identificare in modo continuo le aree di miglioramento direttamente dalla loro voce, per far sì che i propri ambienti di lavoro siano sempre più positivi e stimolanti;

• le attività di formazione e informazione realizzate tramite le proprie SK Academy, quella di Gruppo a Dublino e quella italiana sita a Pastrengo (VR), dove annualmente vengono realizzati corsi per migliaia di ore di formazione destinati alle principali famiglie professionali di tutti gli stabilimenti di cui l’azienda è composta;

• il programma EveryOne a supporto dei temi della Inclusion&Diversity, con alcune iniziative dedicate in particolare alla popolazione femminile dell’azienda. Ne sono un esempio le campagne “#alleiamoci – Fragile a chi?” contro le molestie e le discriminazioni di genere sul posto di lavoro e l’adesione a “Fiocco in azienda” a favore delle lavoratrici madri;

• l’iniziativa Safety for Life, che ha rinforzato ancora di piu’ l’attenzione dell’azienda al tema della Sicurezza sul Lavoro, con una serie di programmi specifici e ribadendo il principio che tutti i dipendenti hanno diritto di tornare a casa ogni giorno incolumi dalle proprie famiglie;

• a livello manageriale, l’innovativo progetto Open Leadership a supporto delle figure aziendali che guidano squadre e gestiscono le aziende, basato sull’influenza che i comportamenti individuali hanno sulla performance personale e dell’azienda, in partnership con l’INSEAD Business School e ISTUD;

• l’attenzione al prossimo e alle comunità in cui operano gli stabilimenti, con il supporto a iniziative di solidarietà per il tramite della Fondazione Smurfit Kappa nelle aree dell’educazione, salute e nutrizione dei bambini.

E questo è solo l’inizio. Smurfit Kappa lavora ogni giorno per creare ambienti di lavoro sempre piu’ stimolanti e piacevoli, dove tutti i dipendenti – di oggi e di domani – possano contribuire ai successi aziendali facendo leva sul talento, sentendosi parte di una grande squadra e raggiungendo il loro pieno potenziale.

“La certificazione Top Employers 2020 appena ottenuta è un risultato importante che conferma l’impegno mio e di tutto il management di Smurfit Kappa Italia a mettere le nostre persone al centro della nostra strategia di business. I nostri 2.000 dipendenti sono da sempre il nostro fattore distintivo per competere sul mercato e meritano quindi i piu’ moderni e professionali sistemi di gestione e sviluppo. E’ un traguardo di cui tutti noi siamo orgogliosi, ma che segna solo una tappa nel percorso di attenzione verso le nostre persone e la nostra ambizione di essere un luogo di lavoro sempre migliore.” commenta Gianluca Castellini, CEO di Smurfit Kappa Italia.