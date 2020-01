Ritrovata Ghyra, la cagnolina smarrita: in corso il salvataggio da parte dei Vigili del Fuoco

Aggiornamento delle ore 11

E’ stata ritrovata in un pozzo a Castell’Alfero la cagnolina Ghyra.

Sono in corso le operazioni di recupero da parte dei Vigili del Fuoco

********************************

Riceviamo e pubblichiamo l’appello del padrone di una cagnolina smarrita.

“Smarrita questa notte alle ore 24.00 nei pressi di Castell’Alfero.

Ha un collare con il numero sopra 333 200 20 67

Si chiama Ghyra.

Non riusciamo a trovarla da circa 6 ore di ricerche. La nebbia non aiuta e non aiuta nemmeno il buio.

Chiunque la trovi o la veda mi contatti sul numero sopra al collare.

Grazie a tutti.”