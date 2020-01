“Singing for Australia”: il 23 febbraio grande evento benefico ad Alba

Sono aperte le prevendite per «Singing for Australia», in programma domenica 23 febbraio, dalle 20,30, al Teatro sociale di Alba (Cn). Si annuncia come un grande evento benefico di musica e spettacolo per raccogliere fondi a favore dei centri di recupero che curano i koala e gli animali bruciati negli incendi che hanno colpito nei mesi scorsi l’Australia. L’evento è organizzato dal Centro Recupero Ricci “La Ninna” in collaborazione con i ragazzi del Wild Life Protection, con il sostegno del Comune di Alba e del Rotary.

«Sarà una serata a scopo benefico – dice Massimo Vacchetta, conosciuto come il veterinario dei ricci di Novello – il ricavato sarà tutto destinato ai centri di recupero delle zone più colpite dagli incendi, che si stanno prendendo cura degli animali feriti, bisognosi di medicine, di interventi, di un riparo e di cibo che purtroppo non trovano più a causa di questa catastrofe ambientale».

Durante la serata si alterneranno sul palco band e personaggi: aprirà il musicista Manuel Tappa che con il didgeridoo ci trasporterà nelle terre australiane. Ci sarà la cantante soprano Olga Angelillo accompagnata dall’Orchestra d’Archi Vitriol composta da 14 elementi e dal coro Lalaguys diretto dal maestro Luca Guastini, con la direzione e arrangiamento del maestro Paolo Paglia. Gli ospiti allieteranno la serata con le più belle colonne sonore cinematografiche, tra cui alcune del compositore Ennio Morricone.

Durante la serata si organizzerà una lotteria con ricchi premi, inoltre si raccoglieranno fondi anche alla bancarella Ricciolandia.

PREVENDITA BIGLIETTI:

– Libreria La Torre Via Vittorio Emanuele II, 19/g Alba

tel. 0173 33658

– Radio Guido Alba Via Vittorio Emanuele II, 17 Alba

tel. 0173 440298

– Tabacchi 54 – via Natta 16 Asti – Tel. 0141 230725

– Biglietti online: bonifico all’Iban IT10K0630546851000010157449 con la causale: “Biglietti concerto Australia” specificando nome e cognome – numero dei partecipanti. Inviare la ricevuta del bonifico via e-mail a mon.i@libero.it oppure una foto del bonifico via WhatsApp al numero 349 8058658.

Gli organizzatori vi invieranno una ricevuta che potrete stampare oppure conservare sul cellulare e presentare la sera stessa del concerto alla cassa dove vi verranno consegnati i biglietti.

Costo del biglietto: 20 euro.

Per informazioni sulla vendita on-line potete contattare il 3498058658