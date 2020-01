San Damiano, riprendono in Comune gli incontri con l’Arma dei Carabinieri

A San Damiano d’Asti continua l’appuntamento tra i cittadini e l’Arma dei Carabinieri. Iniziato nel 2019, procede anche nel 2020 a partire da lunedì 13 gennaio, presso il municipio di San Damiano dalle 9 alle 11.

Chi vorrà potrà avere un incontro a tu per tu con il Maresciallo Corrado Scola della Stazione di San Damiano. Un servizio con cadenza bimestrale, sempre di lunedì, in occasione del mercato settimanale per ampliare la possibiità a un maggior numero di persone.

Si affronta così il tema della sicurezza che tanto interessa il cittadino in questi anni. Il Sindaco Migliasso ringrazia il Maresciallo Scola e i Carabinieri per la collaborazione.

“Il tema della sicurezza è una nostra grande priorità e su cui intendiamo fortemente investire, andando sicuramente a potenziare il sistema di videosorveglianza su tutto il territorio comunale, progetto seguito dall’Assessore Flavio Torchio, di concerto con la polizia municipale. E’ stato anche ripristinato il servizio a piedi della polizia municipale in diversi momenti della giornata” – dichiara il Sindaco Migliasso – “Faremo anche dei tavoli tra Arma dei Carabinieri, Polizia Municipale e Questura, grazie alla disponibilità di questi organi di polizia, per monitorare il territorio comunale con particolare attenzione, come forma di prevenzione, ma anche di sensibilizzazione in materia”.

L’8 febbraio si terrà anche un momento celebrativo per ricordare il carabiniere Stefanizzi caduto nel 1988.