Salute tra performance e bellezza: se ne parla ad Asti con la Fondazione Vita e Salute

“Salute: tra performance e bellezza. Storia di un fraintendimento”

Questo il titolo della conferenza organizzata da Fondazione Vita e Salute sabato prossimo, 18 gennaio, alle 15,30, nella sede locale do Asti, corso Venezia 23 (ingresso libero).

Il nostro tempo vive un paradosso riguardo la salute. D’un lato la media di vita si è alzata enormemente. D’un altro lato il senso della sofferenza ed inadeguatezza psichica è paradossalmente aumentato. Nella ricerca delle origini di questo paradosso ed altri a lui correlati troviamo una concezione nuova del corpo e della salute emersa già in Cartesio. E’ una concezione rivoluzionaria. Il corpo deve essere una macchina performante e anche bella. Questo avrebbe dovuto portare un profondo senso di soddisfazione perché i nostri corpi rispetto ad altre epoche sono più performanti e più belli e questo in un modo trasversale, non elitistico. Eppure è come se il senso del corpo, della salute e della vita richieda qualcosa altro. Cosa? Come leggere questo sviluppo medico culturale alla luce d’un lato della Bibbia e d’un altro in correlazione alle aspirazioni, timori e speranze dell’uomo d’oggi?

A queste domande proverà a rispondere Hanz Gutierrez, docente di Dogmatica alla Facoltà Avventista di Teologia di

Firenze, Doctorat en Thèologie Systèmatique (Facultè de Théologie Protestante de Strasburgo).

Per info: Fondazione Vita e Salute, sez. locale: corso Venezia 23; 347 4263399