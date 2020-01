Saldi invernali ad Asti, le date ufficiali e il vademecum per evitare brutte sorprese

Sono ufficiali le date di inizio e fine dei saldi dell’inverno 2019-2020.

Ad Asti partiranno dal 4 gennaio 2020, nel fine settimana dell’Epifania e termineranno sabato 29 febbraio 2020.

Come sempre le associazioni di categoria avvisano i cittadini di stare con gli occhi aperti per evitare i finti sconti, che per fortuna interessano pochi negozi ogni anno.

Ma a cosa bisogna prestare attenzione per evitare di essere raggirati?

Ecco il vademecum della Casa del Consumatore Piemonte per non incappare in brutte sorprese.

– Confronta il cartellino del prezzo vecchio con quello ribassato.

– Controlla che i capi siano in buone condizioni e non presentino difetti.

– Prova sempre i vestiti e chiedi al negoziante se potrai cambiare il capo acquistato ed entro quanto tempo.

– Evita di acquistare capi di abbigliamento che non abbiano le due etichette (quella di manutenzione e quella di composizione).

– La merce in saldo dev’essere quella stagionale. La legge prevede che i saldi non riguardino tutti i prodotti ma quelli considerati di “moda” cioè quelli che si deprezzano se non venduti durante la stagione.

– I prezzi esposti vincolano il negoziante e pertanto non potranno mai essere modificati alla cassa.

– La garanzia vale per due anni dall’acquisto e va fatta valere entro sessanta giorni dal momento in cui si scopre il difetto. Conserva lo scontrino.

– I negozianti convenzionati con una carta di credito sono sempre tenuti ad accettarla e non possono aumentare i prezzi per utilizzo della moneta elettronica.

– La merce venduta in saldo deve sempre essere esposta separatamente da quella non scontata.

– Ogni eventuale trasgressione potrà essere segnalata alla Polizia Municipale.