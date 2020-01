Rogo di rifiuti in Via Guerra ad Asti: “Pericolo per i Vigili del Fuoco e per la salute dei cittadini, è ora di intervenire”

Si è concluso verso le 15,30 di oggi, lunedì 27 gennaio, il lungo intervento dei Vigili del Fuoco in Via Guerra ad Asti per spegnere un incendio di rifiuti.

Gli uomini del comando provinciale astigiano hanno iniziato il loro intervento ieri pomeriggio verso le 17,30 e subito si sono resi conto dell’estensione delle fiamme: “L’accumulo di rifiuti a cui è stato dato fuoco era davvero importante, ha toccato livelli storici” spiega Mirko Canicattì segretario provinciale del Conapo “ci sono volute diverse ore per spegnere le fiamme che erano estese per circa 100 metri di rifiuti”.

“Un intervento che ci ha esposto ad un rischio notevole” prosegue Canicattì “in quanto tra i rifiuti c’era anche un bombola di acetilene, che è stata trattata nel modo più delicato possibile, perchè questa sostanza una volta riscaldata potrebbe esplodere anche dopo 24 ore. Per renderla inoffensiva è stata messa in un buco pieno d’acqua per raffreddarla, ma è stato necessario presidiarla sino a quando la ditta incaricata non è venuta a ritirarla, cosa che è avvenuta oggi pomeriggio alle 15,30.”

Questo fatto ha comportato la presenza sul posto delle varie squadre che si sono alternate dalla mezzanotte e mezza, quando è stato spento l’incendio, fino al ritiro dello bombola.

Mirko Canicattì, in nome del Conapo, lancia un grido d’allarme: “Siamo già esposti a rischi in ogni intervento, perchè nonostante il rispetto di tutte le procedure in questi tipi di interventi si finisce sempre per essere a contatto con i fumi prodotti dagli incendi dei rifiuti, in più non sai mai quello che puoi trovare.

Se ci sono accordi con il Comune per il ritiro dei rifiuti, vanno rispettati, non è possibile che si verifichi un accumulo così importante come quello che c’era ieri; chi di dovere deve prendere provvedimenti perchè non succedano più fatti del genere, anche nel rispetto dei cittadini: oltre all’aria irrespirabile dei roghi dove credete che finisca tutta l’acqua sporca usata per spegnerli? Nei terreni, nelle falde e nei torrenti o fiumi” conclude Canicattì.

La foto si riferisce ad un precedente intervento dei Vigili del Fuoco, sempre per un rogo di rifiuti in Via Guerra