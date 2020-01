Riparte “Cantiere Genitori 3”, il percorso a supporto della genitorialità dell’Istituto Comprensivo 3 di Asti

Essere genitori è oggi una sfida impegnativa e spesso faticosa: moltissime pressioni, interferenze e incertezze popolano l’agire educativo delle famiglie, nella quotidianità. La scuola rappresenta ancora oggi un’alleata qualificata nel percorso di educazione al fianco delle famiglie per cercare insieme di fare i passi migliori per accompagnare il percorso di crescita dei ragazzi.

L’Istituto Comprensivo Asti 3 crede da sempre nella forza della coeducazione e nel Patto educativo tra scuola e famiglia e propone per il terzo anno consecutivo ai genitori, ai docenti ed a tutti i cittadini interessati una serie di incontri sui temi forti dell’agire educativo: mercoledì 15 gennaio alle ore 20.30 alla scuola Parini il primo appuntamento del CANTIERE GENITORI 3 “L’attenzione: cos’è e come fare per educarla” a cura del Dr. Roberto Lingua psicologo clinico, esperto in disturbi dello sviluppo presso Centro Riabilitazione Ferrero

Partendo dal contributo di esperti qualificati, la referente genitorialità di Istituto Isabella Sorgon e la Presidente uscente del Consiglio di Istituto Antonella Ferlisi hanno costruito un calendario di incontri gratuiti per i genitori in cui creare un autentico confronto sulle piccole e grandi scelte educative della quotidianità.

L’attenzione e l’apprendimento, la relazione genitoriale, la gestione e la prevenzione di situazioni di bullismo, la salute e l’alimentazione corretta e sostenibile sono i temi su cui genitori e docenti si confronteranno in un ricchissimo percorso che vedrà riconosciuti i crediti formativi ai docenti partecipanti.

E a conclusione del percorso dell’anno il Cantiere Genitori offrirà ai genitori il 9 maggio un bellissimo pomeriggio di festa e musica a cura degli studenti dell’Istituto con la preziosa collaborazione dei docenti di musica e del Collectif Manouche.

“Come da sempre il Cantiere Genitori nasce dall’idea del Noi che educa e vive grazie la generosa disponibilità di professionisti di livello provenienti da diversi settori del mondo dell’educazione e del mondo del volontariato che a titolo gratuito si mettono in gioco con noi per dar vita al Cantiere. – si legge nella nota degli organizzatori – Per questo ringraziamo uno per uno i protagonisti del ricco programma del Cantiere Genitori di quest’anno: la Dr.ssa Lupano e Piero Baldovino dell’Associazione Manicolorate, il Dr. Lingua dell’Associazione Prontiattentilab, Il Dr. Bonavolontà del Consultorio Familiare F. Baggio e la Dott.ssa Simona Orecchia docente referente salute dell’IC3.”

Gli incontri sono gratuiti e si svolgeranno presso la scuola Secondaria Parini in Asti – Via Carlo Gancia n. 5 alle ore 20.30 nelle date indicate:

MERCOLEDI’ 15 GENNAIO 2020

“L’attenzione: cos’è e come fare per educarla”

Dr. Roberto Lingua psicologo clinico, esperto in disturbi dello sviluppo presso Centro Riabilitazione Ferrero

MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO 2020

“Lo sviluppo del bambino – Teoria dell’attaccamento”

Dr. Giuseppe Bonavolontà medico psichiatra e psicoterapeuta DSM Asti

MERCOLEDI’ 4 MARZO 2020

“Bullismo e comportamenti a rischio: che fare?”

Dott.ssa Elisa Lupano (Pedagogista, counselor e giudice onorario Tribunale dei minori di Torino)

e Sig. Piero Baldovino (Presidente Associazione Manicolorate)

MERCOLEDI 1 APRILE 2020

“Alimentazione sana e sostenibile”

Dott.ssa Simona Orecchia biologa nutrizionista

SABATO 9 MAGGIO 2020 ore 16.00 Scuola Primaria Gramsci Via Fenoglio 9

CANTIERE IN FESTA pomeriggio in musica a cura dei docenti di musica delle scuole IC3 con la collaborazione di “Collectif Manouche”

