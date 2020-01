Rinnovata la convenzione tra AIPO e Comune di Canelli

Il Comitato di indirizzo dell’Agenzia interregionale per il Po, presieduto dall’assessore regionale del Piemonte Marco Gabusi, ha deliberato la convenzione che affida nuovamente al Comune di Canelli la gestione ordinaria della cassa di laminazione a monte dell’abitato, che consentono la manutenzione e la vigilanza delle opere di regolazione delle piene del torrente Belbo.

“Per me – ha commentato Gabusi – è stato normale proseguire, dall’altro lato del tavolo, l’esperienza positiva che avevo iniziato da sindaco, con la consapevolezza che questo strumento consente al Comune di gestire al meglio un’infrastruttura diventata non solo presidio idraulico, ma anche luogo di riavvicinamento della collettività al torrente”.

“Oggi – prosegue l’assessore – posso dire che Aipo ritiene queste convenzioni esempi virtuosi che consentono di gestire in maniera efficiente risorse e infrastrutture”.

Il sindaco di Canelli, Paolo Lanzavecchia, rileva che “in continuità con la precedente Amministrazione mi ritengo molto soddisfatto di aver rinnovato la stipula della convenzione con Aipo. Visti anche i dissesti idrogeologici degli scorsi mesi che hanno colpito il nostro territorio, sono certo che questa collaborazione sia una nota positiva per la prevenzione e la cura del torrente Belbo, garantendone la manutenzione ordinaria e la gestione della cassa di espansione. Ringrazio l’Agenzia interregionale per il Po e l’assessore Marco Gabusi per la collaborazione tra gli enti”.

La convenzione durerà tre anni e comporterà un finanziamento annuale a carico di Aipo di 35.000 euro.