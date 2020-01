“Quanto vale un uomo?” Nizza Monferrato celebra con un reading la Giornata della Memoria

Domenica 26 gennaio, a partire dalle 20,45, anche a Nizza Monferrato si celebra la Giornata della Memoria.

In programma nella suggestiva cornice dell’Auditorium Trinità un reading a cura degli attori di Spasso Carrabile dal titolo “Quanto vale un uomo? – Frammenti di Memoria”. In scena Marta Morando, Matteo Campagnoli, Simona Secoli e Walter Rizzo. Ad accompagnare con improvvisazioni alla chitarra sarà Fabrizio Caraffa. Selezione dei testi a cura di Matteo Campagnoli e della compagnia Spasso Carrabile.

“Con questa serata vorremmo dare vita a un momento di riflessione, che tocca il tema della memoria e lo fa attraverso letture e autori meno conosciuti, ma non per questo meno significativi” spiega Ausilia Quaglia, Assessore alla Cultura di Nizza Monferrato.

Il progetto nasce come iniziativa congiunta tra Città di Nizza Monferrato, l’Associazione e Compagnia Teatrale Spasso Carrabile e l’Accademia di Cultura Nicese “l’Erca”, che mette a disposizione gli spazi dell’Auditorium Trinità come palcoscenico di pregio.

La serata è a ingresso libero fino a esaurimento posti. L’Auditorium Trinità è in via Pistone, angolo via Cordara a Nizza Monferrato.

Locandina evento 26 gennaio 2020 Nizza Monferrato