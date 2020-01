Pulizia a Valmanera di Protect Our Home: raccolti 15 sacchi di immondizia

Prima raccolta dell’anno per i volontari di Protect Our Home. Nella giornata di sabato 11 gennaio il gruppo di volenterosi si è rimboccato le maniche per raccogliere rifiuti in strada Valmanera, tra la rotonda di via Spandre e via Al Duca.

“La zona purtroppo è veramente sporca e in un ora abbiamo fatto circa 15 sacchi. – commentano – Nelle rive c’erano sacchi interi abbandonati, scarpe, un pallone, un paio di mutande, un cuscino da sedia e tantissimi tagliandi di “gratta e vinci”, oltre a cartacce e infinite bottiglie di plastica.

I volontari di Protect Our Home non si fermano davanti a tanta inciviltà, che dimostra una incomprensibile mancanza di rispetto verso la città, con sacchi di immondizia palesemente gettati direttamente nelle rive invece di effettuare la raccolta dell’immondizia come il buon senso comanda.

Una nota positiva della caparbietà dei volontari sono i nuovi amici, provenienti dal Rifugio Valmanera, che si sono aggregati a Protect Our Home per dare una sistemata alla zona.