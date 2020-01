Prosegue anche nel 2020 la rivoluzione del divertimento astigiano e sale l’attesa per il primo appuntamento dell’anno targato Cubo Events. C’è già chi non vede l’ora ma bisogna pazientare ancora un mese esatto.

Il giorno tanto atteso è il 15 febbraio, quando è in programma al Palco 19, ad Asti, “Psicologi Live – The Rɘvolution“, serata che ripropone il format di quella, memorabile, del 2019, con nuovi ospiti ma con le stesse premesse di un anno fa: il divertimento sano, nell’ottica del cambiamento, con i giovani protagonisti. “Dai giovani per i giovani” è infatti il leit motive dello staff di Cubo Events, che per la serata dal tema romantico post San Valentino ha scelto due giovanissimi ospiti, gli Psicologi, che terranno un concerto in apertura di evento, per poi proseguire fino a tarda notte con l’after party.

Psicologi è l’incontro artistico tra Drast, napoletano al secolo Marco De Cesaris, e il romano Lil Kaneki, alias Alessio Akira Aresu, entrambi classe 2001: dunque due ragazzi neomaggiorenni che in poco tempo di carriera vantano già un disco d’oro, con “Autostima”, tratto dal loro Ep d’esordio, in cui, tra atmosfere indie pop e sfumature rap, raccontano i problemi dei giovani. E’ proprio per questo, e non solo per la loro bravura, che Cubo Events punta sugli Psicologi, per la loro serata “Rɘvolution”: attraverso i loro testi descrivono in modo semplice ma efficace il disagio, le luce e le ombre della Generazione Zeta.

Ma non finisce qui. Anche l’after party avrà dei protagonisti speciali che rinforzano il legame tra Asti e Alba: si tratta di Nicolò Franco, in arte NCL, classe 97, resident DJ del Caveau Club di Alba, e del prodigioso Mike37, giovanissimo producer 14enne, all’anagrafe Matteo Cantarello, già sotto contratto con Just Entertainment di Milano, che da più di due anni fa parlare di sè negli ambienti musicali italiani.

Come nello stile di Cubo, la serata sarà a portata di tutti, perchè inizierà presto! L’apertura delle porte sarà alle 21.30 e il concerto degli Psicologi avrà inizio alle 22.30 ed allieterà il pubblico per oltre un’ora. Seguirà l’After Party, fino a tarda notte.

I biglietti stanno andando a ruba e si possono acquistare anche online cliccando -> QUI.

Psicologi Live – The Rǝvolution

Sabato 15 febbraio 2020 dalle ore 21:30 alle 03:30

PALCO 19

Via Ospedale 19, 14100 Asti