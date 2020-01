Provincia di Asti: contratto per la gestione aree verdi lungo la rete stradale provinciale

Il nostro territorio è bello, conosciuto e apprezzato, in quanto è patrimonio dell’umanità, inserito nella buffer e core zone UNESCO: le strade lo presentano ai turisti, ma anche agli abitanti che le percorrono ogni giorno.

Per questo la Provincia di Asti mette a disposizione di Enti e associazioni pubbliche, la gestione delle aree verdi sparse lungo i circa 1.300 km di strade provinciali; in particolare si tratta di rotatorie, delle aree di svincolo nelle intersezioni stradali e di tutte le altre pertinenze situate lungo la rete stradale provinciale.

L’affidamento in gestione avviene mediante la sottoscrizione di un apposito contratto con allegato disciplinare disponibile presso l’Ufficio Concessioni del Servizio Viabilità: il gestore non deve pagare nulla, può installare cartelli con riportato il nome le cui dimensioni e forma sono stabilite da contratto, può piantumare l’area verde con fiori e cespugli come desidera il tutto, ovviamente, senza, compromettere la sicurezza stradale

Alcune rotatorie sulla rete stradale provinciale sono già affidate in gestione con questa tipologia di contratto a comuni e a ditte private, e prossimamente su sito internet della Provincia sarà pubblicato l’elenco di quelle libere in modo che, chi interessato, possa presentare la propria richiesta.