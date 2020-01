Prosegue alla grande il gennaio della Cooperativa della Rava e della Rava

Prosegue alla grande il 2020 della Cooperativa della Rava e della Fava per un anno veramente speciale.

La seconda parte di gennaio sarà all’insegna di Natyr in Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 con il lancio della nuova linea ‘Passion Flowers’ certificata bio con linea viso e corpo: valorizzazione della nostra filiera etica e sostenibile di piccoli produttori messicani del Gruppo Coopertaivo QUALI. La linea utilizza infatti l’amaranto che è un ‘cereale’ andino antichissimo; le confezioni dei nuovi prodotti vedono la mano di Giulia Tosi, giovane artigiana, illustratrice e designer di moda indipendente e di Paolo Beghini illustratore concettuale e grafico imolese.

Dal 27 gennaio sempre in bottega ritornano ‘Emozioni Solidali’ con il lancio della nuova linea bomboniere artigianali e fair trade per tutti i tipi di ricorrenze.

Sabato 1° febbraio è il momento di ‘Soci in Assemblea’ per fare il punto delle varie attività della cooperativa durante il 2019 e valutare i progetti in cantiere per il 2020 con alcune interessanti novità sul fronte della capitalizzazione.

Fino a fine mese febbraio continuano i saldi etici su abbigliamento ed accessori in bottega Rava e Fava di via Cavour.

Inoltre nel file allegato si può trovare il calendario quindicinale dell’associazione partner ‘Luna di Mamme’ con sede in via Radicati 2.

GENNAIO 2020 SECONDA QUINDICINA