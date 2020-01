Prima assoluta in Spagna per il compositore astigiano Fabio Mengozzi

Sabato 1 febbraio la musica del compositore e pianista astigiano Fabio Mengozzi approderà alle Isole Canarie.

La pianista Ana María Senn Lozoya terrà un concerto a La Palma nell’ambito della sesta edizione del “Ciclo de Cámara Salinas”, durante il quale quattro brani pianistici di Mengozzi saranno eseguiti in prima assoluta in Spagna.

Di recente altri brani del compositore astigiano sono stati presentati in India e in Danimarca da diversi interpreti, oltre che in dicembre a Roma dal flautista Andrea Salvi e dalla violoncellista Kinga Sadzińska.

Fabio Mengozzi è considerato uno fra i compositori italiani più significativi. Le sue musiche sono state presentate anche in Argentina, Austria, Belgio, Canada, Cina, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Israele, Italia, Olanda, Polonia, Regno Unito, Russia, Serbia, Slovenia, Stati Uniti, Svizzera e Ucraina.