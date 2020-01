Presentato all’Artom di Asti il ciclo di incontri “La scuola chiama e il Rotary risponde”

Si rinnova anche quest’anno la consolidata collaborazione tra il Rotary Club Asti e l’Istituto Artom di Asti.

Questa mattina è stato presentato il ciclo di incontri “La scuola chiama e il Rotary risponde, con medicina amica e dintorni” per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Asti e provincia, classi 3°-4°-5°, e per i docenti degli istituti secondari di secondo grado.

Il percorso formativo si articolerà in sei tappe, ciascuna delle quali di tre ore (salvo la sesta, che sarà di 2 ore) complessive di attività didattica attiva-interattiva, che vedranno la partecipazione, per ognuno degli ambiti identificati, di più Professionisti per ciascuna mattinata.

Programma degli incontri

1) “L’uomo e la donna di fronte alla vita di coppia” – martedì 11 febbraio 2020 (ore 9-12)

Relatori : Dr. Maggiorino Barbero, Prof.ssa Nicoletta Biglia, Dr. Gino Montalcini, Dr. Paolo Stobbione.

2) “Apri la bocca e…comincia il tuo percorso di salute” – martedì 18 febbraio 2020 (ore 9-12)

Relatori: Dr. Ferruccio Balistreri, Dr. Gianluca Ferrari, Dr. Renzo Gai, Dr.ssa Alessandra Verrua

3)”Tutto quello che avresti voluto sapere su Nuove dipendenze e prevenzione delle patologie Otorinolaringoiatriche ed Oculistiche” – lunedì 2 marzo 2020 (ore 9-12)

Relatori: Dr. Marco Cuffaro Russo, Dr. Claudio Pietro Nuti, Dr. Paolo Pisani.

4) “Diamo “Cuore” alla vita, promuovendo uno stile di vita sano” – mercoledì 4 marzo 2020 (ore 9-12)

Relatori: Dr. Antonino Buscemi, Dr. Luigi Gentile, Dr. Marco Scaglione.

5) “RED.S, Relative Energy Deficiency in sport: La triade delle atlete e non solo” – giovedì 19 marzo 2020 (ore 9-12)

Relatori: Prof. Carlo Campagnoli e Dr. Luigi Gentile.

6) “Scoliosi, sport e zainetto” – venerdì 27 marzo 2020 (ore 17:30-19:30) Relatore: Dr. Vincenzo Salpietro Discussant: Dr. Claudio Pietro Nuti e Dr.ssa Marina Prete

Tutti gli incontri si terranno presso L’Aula Magna dell’ I.T.I.S. Alessandro Artom, sito in Asti, Via G. Romita 42. I primi cinque incontri si terranno dalle ore 9.00 alle ore 12.00, mentre il sesto si terrà dalle ore 17:30 alle ore 19:30

Ai docenti/classi partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione.