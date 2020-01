Premio Giornalistico del Roero 2020: il Bando

Riceviamo e pubblichiamo.

“Il Roero, in Piemonte, è così: bello, selvaggio, intrigante.

Una ventina di Comuni, castelli, fascino, storia, personaggi. E, ogni estate, diventa passerella di musica, incontri, cibo, vini; colline e pianori, boschi e tanta frutta. La scommessa è partita nel 1989 da Sant’Anna di Monteu Roero: far conosce-re questa terra incantata, i suoi vini, i suoi frutti nel mondo con un concorso giornalistico che fi nora ha premiato 170 giornalisti.

Il Premio Giornalistico del Roero è riservato ad articoli e servizi pubblicati su quotidiani, settima-nali, mensili, riviste tecniche e trasmissioni radiofoniche e televisive, sistemi telematici e siti web, editi in Italia e all’estero. .

Nell’edizione 2020 saranno presi in considerazione gli articoli e i servizi pubblicati tra il 1° luglio 2019 e il 31 maggio 2020, che abbiano focalizzato i temi riguardanti la realtà, la storia e le prospet-tive future del Roero con riferimenti agli aspetti vitivinicoli e agricoli, economici, umani, sociali, ga-stronomici, tradizionali e culturali. Gli articoli e i servizi potranno trarre spunto da notizie o situa-zioni di attualità, ma non dovranno limitarsi alla pura cronaca. Anche quest’anno, le categorie degli articoli e gli importi del Premio sono le seguenti.

– Premio testate a diffusione nazionale (Italia) Euro 3.000,00

– Premio testate a diffusione internazionale: Euro 3.000,00

– Premio testate a diffusione locale: Euro 1.000,00 Si partecipa inviando gli elaborati alla segreteria dell’Associazione Premio Giornalistico del Roero (premioroero@gmail.com ) ma l’organizzazione può fare anche una selezione autonoma sce-

gliendo tra i “pezzi” pubblicati o andati in onda.

I premi vengono assegnati dalla Giuria, presieduta da un giornalista professionista ( nel 2020 Gian Mario Ricciardi) e composta dai rappresentanti degli organismi che sostengono il Premio. La Giuria si riunirà entro luglio 2020, esaminerà gli articoli, motiverà le scelte per scritto, le co-municherà al presidente del’Associazione Premio Giornalistico del Roero, Giovanni Negro. La cerimonia di premiazione si terrà a if ne luglio in un Comune del Roero.

E’ una scelta che prevede ogni anno il cambio della sede dell’evento e consente il coinvolgimento sempre più organico di tutto il Roero, con effi caci ricadute economiche, turistiche, di immagine.”

Giovanni Negro Presidente del Premio Giornalistico del Roero