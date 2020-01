“Play the story!”: in Biblioteca ad Alba ciclo di letture in inglese e in italiano

La Biblioteca Civica “Giovanni Ferrero”, in collaborazione con l’associazione culturale “Don Chisciotte siamo noi”, organizza un ciclo di letture in inglese e in italiano.

Il percorso, indirizzato ai ragazzi dai 7 agli 11 anni, ha l’obiettivo di far conoscere alcune delle storie più famose della letteratura inglese sia attraverso la lettura animata, sia attraverso numerosi giochi teatrali di cui i bambini saranno protagonisti.

Il primo appuntamento è per sabato 18 gennaio alle 17 con “Hamlet and Othello”, un viaggio alla scoperta delle emozioni attraverso cui dare voce ai propri dubbi e raccontare il sentimento della gelosia.

I quattro incontri successivi seguiranno il seguente calendario: sabato 15 febbraio – Shakespeare: The tempest; sabato 21 marzo – The Canterville ghost; sabato 4 aprile – Peter Pan; sabato 16 maggio – Alice in Wonderland

Tutti gli incontri sono gratuiti, ma è necessaria la prenotazione al numero 0173 292468.

Non è obbligatorio iscriversi a tutti gli incontri.

Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca civica Giovanni Ferrero (via Vittorio Emanuele II, 19); 0173.292.468; prestito@comune.alba.cn.it