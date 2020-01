Per lavare i piatti richiesta la laurea, la particolare ricerca di personale nell’astigiano

Riceviamo e pubblichiamo

“Gentile Direttore,

nella giornata di ieri, consultando il sito del centro per l’impiego della provincia di Asti (http://158.102.161.56/unitweb/pwpuw_page.php?UW;CPI), scrutando con attenzione alcune offerte, mi sono imbattuto in una richiesta alquanto bizzarra.

Si cerca un lavapiatti con esperienza nella mansione e con laurea triennale. Ho riletto varie volte l’annuncio per essere certo di ciò che stavo vedendo.

Sorge spontanea la seguente domanda: Per lavare i piatti ho bisogno di una laurea? Se si, in quale campo? Trovo che con annunci di questo tipo si scartino ingiustamente tanti buoni lavoratori che hanno le stesse competenze di un laureato nella mansione specifica ma che non possono nemmeno candidarsi. L’Italia sembrerebbe essere alla frutta.”

Lettera firmata

Foto articolo fonte pixabay.com