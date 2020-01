Partito il conto alla rovescia per la tappa astigiana del Giro d’Italia 2020

Venerdì 29 Maggio la città di Asti sarà sede di tappa della 103a edizione del “Giro d’Italia”. La terz’ultima di un evento che scatterà Sabato 9 Maggio da Budapest per concludersi Domenica 31 Maggio a Milano, su di un percorso di 3.580 Km., distribuito nelle 21 “frazioni” in programma.

Con la Morbegno-Asti di 251 Km., il “Giro” tornerà ad Asti per la 5° volta (nel 1935 vinse Giuseppe Olmo, nel 1960 Rik Van Looy, nel 1963 Vito Taccone e nel 2003 Alessandro Petacchi) con P.za Alfieri che ospiterà il traguardo finale posizionato di fronte al Palazzo della Provincia. I corridori arriveranno in città da C.so Alessandria, raggiungeranno P.za 1° Maggio per poi svoltare in Via Calosso e proseguire, attraverso C.so alla Vittoria, sino all’imbocco di P.za Alfieri.

Con primo referente di R.C.S. (organizzatore del “Giro”) il Comune di Asti, alla fine dello scorso mese di Ottobre, nei giorni successivi l’ufficializzazione dell’arrivo in città della “carovana rosa”, il Sindaco Maurizio Rasero, unitamente all’Assessore allo Sport Mario Bovino, aveva provveduto ad affidare al Consigliere comunale con delega “ai grandi eventi”, l’Avv. Giovanni Trombetta, il compito di presiedere un Comitato di Tappa incaricato ad operare per la gestione “locale” della manifestazione.

Unitamente all’Avv. Giovanni Trombetta, che oltre alla Presidenza ha assunto il ruolo di Responsabile marketing, ne fanno parte Gianmaria Piacenza (Delegato Quartiere tappa), Giovanni Turello (Delegato Arrivo), Salvatore Manta (Delegato Open village), Gianpaolo Collura (Responsabile Ufficio tecnico), Riccardo Saracco (Comandante Polizia Municipale) e Beppe Giannini (Responsabile Ufficio stampa e Relazioni esterne). Per le sue conoscenze pluri-decennali, fa altresì parte di questo Comitato, quale Vice Presidente, Luciano Cerrato; il Comitato si avvarrà altresì della collaborazione di Dario Rossino e Pippo Ercole.

Un impegno, quello del Comitato di Tappa, che nei prossimi mesi si manifesterà con diverse iniziative (tra le altre la costituzione del “Club dei … 103, come le edizione della “corsa rosa”) ed appuntamenti, uno dei quali già calendarizzato. Nel tardo pomeriggio di Giovedì 16 Aprile al Teatro Alfieri è infatti in programma la Presentazione ufficiale della “tappa astigiana” del “Giro” 2020 alla presenza di ospiti illustri, primo tra tutti il Commissario tecnico della Nazionale ciclistica Italiana Davide Cassani. Nell’occasione sarà esposto il Trofeo “Senza Fine”, una spirale in metallo e oro che sarà assegnato al vincitore del 103° “Giro d’Italia”.

Sarà possibile da parte di Istituzioni, Associazioni, Società sportive e non, richiedere al Comitato di Tappa (indirizzo mail: avv.giovannitrombetta@virgilio.it) il Patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo del Logo del “Giro d’Italia – Comitato di Tappa Asti” a supporto di propri “eventi” aventi quale finalità la promozione della “corsa rosa” ad Asti.

Proposte da trasmettere entro il 10 Febbraio 2020 al Comitato Tappa astigiano che provvederà successivamente a “girarle” alla R.C.S. per la dovuta autorizzazione.