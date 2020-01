Openday all’Istituto Castigliano di Asti

Sabato 18 gennaio 2020, dalle ore 15 alle ore 18, all’Istituto Castigliano di via Martorelli 1 di Asti, si svolgerà la seconda giornata di Scuola Aperta, durante la quale sarà possibile visitare le aule e i laboratori dell’Istituto e partecipare ad attività di orientamento rivolte a ragazzi provenienti dalla Scuola Media inferiore, appositamente predisposte da docenti ed allievi dei vari indirizzi professionali ospitati dalla scuola.

Sarà inoltre attivo per tutta la durata dell’open school uno sportello della segreteria che potrà aiutare genitori e allievi nelle complesse procedure di iscrizione informatica al primo anno di scuola superiore.

In quest’occasione, aperta come è tradizione anche alla visita degli ex allievi, che potranno visitare la mostra permanente dedicata ai Sessant’anni della fondazione del Castigliano, sarà presentato anche il nuovo indirizzo che va ad affiancare la tradizionale offerta formativa dell’Istituto (che comprende già i corsi termico, meccanico, elettrico ed elettronico di Manutenzione ed Assistenza Tecnica ed il corso di Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale): “Industria e Artigianato per il Made in Italy – Meccanica”, che va ad aggiungersi al già operativo indirizzo di “Industria e Artigianato per il Made in Italy – Moda” .

Due indirizzi che potenziano ulteriormente i forti legami dell’Istituto Castigliano con il mondo del lavoro e con le filiere più produttive del Made in Italy.