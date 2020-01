Open School all’Istituto Tecnico Industriale Statale Artom

Sabato 18 gennaio 2020 anche l’Istituto Tecnico Industriale Alessandro Artom apre le sue porte agli studenti che stanno per finire le scuole medie primarie e ai loro genitori per far conoscere il proprio Istituto.

Programma:

– dalle ore 9.00: accoglienza delle famiglie al bar della scuola e caffè offerto per tutti

– dalle 9.15 e a seguire ogni mezz’ora circa: saluto del dirigente Scolastico in aula magna e presentazione generale della scuola

– a seguire: presentazione dei singoli indirizzi attivi presso l’istituto (chimica, elettronica, informatica e meccanica) e visita ai laboratori, dove gli studenti della scuola presenteranno alcuni esempi di esperienze realizzati in classe.

– la stessa proposta sarà realizzata al pomeriggio a partire dalle ore 14.

L’Istituto Artom ha sede in via Romita 42 ad Asti.