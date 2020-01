Open School all’AFP Colline Astigiane Scuola Alberghiera di Agliano e Asti

Sabato 11 e domenica 12 gennaio dalle 15 alle 18, porte aperte all’Agenzia di Formazione delle Colline Astigiane, Scuola Alberghiera di Agliano Terme e Asti, da quasi cinquant’anni presente sul territorio.

Per tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino i percorsi formativi di Cucina e Sala Bar, ecco gli appuntamenti di Open School saranno la migliore occasione per visitare i laboratori, conoscere gli insegnanti, vedere i ragazzi “all’opera” e lasciarsi deliziare dalle loro creazioni culinarie.

Ai giovani in Obbligo d’Istruzione, l’Agenzia offre la scelta di percorsi formativi nei settori Cucina e Sala Bar per la qualifica professionale, titolo riconosciuto sul territorio nazionale ed europeo e necessario per avviare un’attività come pubblico esercizio.

Per chi volesse continuare con gli studi la possibilità di iscriversi ad una superiore statale per terminare il proprio percorso o completare l’iter formativo dei percorsi triennali con i corsi “Tecnico di Cucina” e “Tecnico dei servizi di Sala e Bar”, quarto anno di studi per l’ottenimento del diploma professionale; diploma quadriennale che ha la stessa valenza dei diplomi quinquennali rilasciati dalle scuole alberghiere statali e che permette di rispondere ai bandi/concorsi pubblici.

“Una scelta formativa da anni richiesta dalle famiglie dei nostri allievi e fortemente sostenuta dalla direzione per rispondere alle continue richieste delle aziende del territorio, che lamentano una sempre crescente difficoltà a reperire personale capace e qualificato”, afferma il direttore Davide Rosa.

“Richieste di personale, in particolare per il settore di sala bar, sempre più numerose ed urgenti”, commenta Alessandra Sozio, Responsabile dei Servizi al Lavoro di Colline Astigiane.

Da settembre a dicembre 2019, lo Sportello Lavoro della Scuola Alberghiera ha attivato oltre 30 tirocini formativi e di orientamento per i ragazzi in uscita dal percorso formativo e quasi tutti si trasformeranno in un contratto di apprendistato al termine dei 6 mesi. In un contesto lavorativo incerto, le professioni legate al turismo e all’ospitalità alberghiera continuano a tenere alti i livelli di occupazione e, contrariamente a quanto avviene per tanti altri settori, oggi le domande di personale da parte delle aziende risultano superiori rispetto al numero dei lavoratori qualificati.