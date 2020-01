Open School alla Scuola dell’infanzia De Benedetti di Asti

Giovedì 16 gennaio, dalle 16.30 alle 18.30, le insegnanti della De Benedetti saranno liete di accogliere i bimbi pronti ad iniziare l’avventura nella Scuola dell’Infanzia, a settembre, ed i loro genitori. L’appuntamento è presso la scuola primaria Gramsci, sita in via Fenoglio 11, in quanto la scuola De Benedetti è chiusa per i lavori di ristrutturazione ed ampliamento.

Non sarà pertanto possibile visitare la scuola ma, non di secondaria importanza, conoscere le insegnanti che quotidianamente si prendono cura dei bambini frequentanti la scuola, rivolgere loro domande su dubbi e curiosità e apprendere informazioni circa la Programmazione di Plesso, i Progetti previsti e l’articolazione della giornata. Inoltre sarà anche possibile effettuare l’iscrizione, in quanto presente un funzionario della segreteria.