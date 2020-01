Nizza Monferrato: l’Oratorio Don Bosco festeggia il Santo con una messa e con una conferenza

In occasione della solenne ricorrenza di San Giovanni Bosco (31 gennaio) sono numerose le iniziative organizzate a Nizza Monferrato per ricordare il Santo e per parlare delle tematiche legate all’attività dell’oratorio.

Venerdì 31 gennaio alle ore 21, presso l’Oratorio Don Bosco, avrà luogo la santa messa celebrata da don Vittorio Bazzoni. Ad accompagnare la cerimonia, al termine della quale seguirà un momento conviviale, sarà la corale Don Bosco.

L’evento è organizzato dall’Unione Exallievi e dal Comitato Pro Oratorio.

Sabato 8 febbraio alle 15:30 all’Auditorium Trinità, invece, sarà presente il giornalista Mediaset Beppe Gandolfo, che terrà una conferenza dal titolo “Quanta voglia di oratorio”. L’incontro è organizzato dall’Unione Exallievi dell’Oratorio Don Bosco di Nizza.