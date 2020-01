Nizza Monferrato, l’Auditorium della Trinità ospita il Concerto “Ricordando Remo”

Venerdì 7 Febbraio 2020, alle ore 21, con il Patrocinio del Comune di Nizza Monferrato e con la collaborazione dell’Accademia di Cultura Nicese L’Erca, l’Auditorium della Trinità sarà la sede dell’ormai consolidato negli anni Concerto “Ricordando Remo”; Remo Rapetti, concittadino appassionato di musica lirica, classica, musical e di balletto.

Questo del 2020 è il settimo Concerto ed ancora una volta la cura, la scelta degli artisti e delle musiche sono affidate al Maestro Marcello Rota. E’ un evento importante offerto alla città di Nizza Monferrato ed una occasione per riunire sotto la Cupola della Chiesa della SS.Trinità i tanti amici di Remo Rapetti ed i tanti appassionati di musica lirica.

Saranno a Nizza Monferrato assieme al Maestro Marcello Rota: Stefania Del Santo – Soprano di agilità, Stefanna Kybalova – Soprano, Valter Borin – Tenore e Diego Crovetti – Pianoforte e Direttore d’orchestra.

Grande è l’impegno della famiglia Rapetti per rendere l’evento “RICORDANDO REMO” un evento unico e raro per il territorio.

Variegato e coinvolgente il programma di sala che rende il dovuto merito agli artisti, ai loro studi, alle loro esperienze nazionali ed internazionali.

Le musiche di: Gioacchino Rossini – Franzh Lear – Leonard Bernstein – Andrew Lloyd Webber – Luigi Arditi – Virgilio Ranzato – Léon Bard, aprono l’orizzonte a brani operistici, da commedie musicali, film, operetta per un intrattenimento diversificato, di facile ed anche divertente ascolto.

Un evento per ricordare Remo, per trasformare la serata in un evento culturale, una pausa per lo spirito prima ed evento benefico poi in quanto tutto il ricavato delle offerte volontarie sarà devoluto, come per tutti gli anni passati, alla Associazione Ex Allievi Oratorio Don Bosco di Nizza Monferrato.