Nizza: “Il bilancio del Comune è sano”, in aumento le entrate da riscossioni

“Il bilancio del Comune di Nizza è sano”. Ad affermarlo è il primo cittadino, Simone Nosenzo, che guarda ai dati relativi al bilancio del 2019 con soddisfazione, volgendo lo sguardo al futuro senza nascondere fiducia e ottimismo: “I benefici più grandi si avranno nei prossimi anni, a partire da una solida base di interventi sul piano fiscale che abbiamo messo in atto”.

Primo fra tutti, l’appalto all’ente “Area Riscossioni” delle riscossioni rimaste inevase negli anni scorsi, che ha portato a un aumento significativo delle entrate. Nel 2018 l’ammontare complessivo dell’importo sul triennio 2013-2015 era stato pari a 18 mila euro, mentre lo scorso anno si è arrivati a 71 mila euro netti (in riferimento al triennio 2014-2016).

“L’iter – chiosa Nosenzo – è abbastanza complesso, ma se gestito bene a lungo andare porta i suoi frutti”. Dopo aver fatto pervenire al diretto interessato la bolletta o la multa, in caso di recidività nel pagamento, si procede con l’invio, a distanza di un anno, di una seconda lettera bonaria a cui segue, un anno più tardi, l’ingiunzione di pagamento entro un determinato termine, oltre il quale la procedura è trasferita all’ente riscossore.

Le sanzioni per cui si ricorre più spesso alle riscossioni coattive sono quelle del codice della strada. Buone notizie anche sulle condizioni del fondo cassa del Comune, che comprende tutta la liquidità effettivamente disponibile: dai 302 mila euro del 2019 si è passati ai 320 mila del 2020. Il miglioramento è dovuto anche alle entrate in previsione collegate all’edificazione di nuovi loculi al cimitero che saranno messi in vendita nei prossimi mesi.