Monforte d’Alba: “Desidero che il messaggio di Maria Pia Rabino continui a vivere attraverso un’Associazione”

Riceviamo e pubblichiamo

“Alla morte di un genitore, pare che il terreno frani e renda meno salde le tue radici, che il vento, quando passa, scuota più forte i rami. Con il tempo, però, tra le zolle di terreno smosse, trovi i tesori che questo rapporto fondamentale ti ha regalato… ricordi di episodi, modi di fare, insegnamenti di vita che volontariamente o no hanno nutrito per anni la tua quotidianità e che ora riscopri come parte del tuo essere.

Mia mamma, Maria Pia Rabino, è stata una storica maestra della scuola elementare di Monforte d’Alba e si è sempre dedicata con passione alla crescita intellettuale, emotiva e interiore di ogni alunno, cercando di valorizzarne le potenzialità e di trasformarne i limiti in possibili risorse.

Il 24 luglio è mancata, ma desidero che il suo messaggio continui a vivere attraverso un’Associazione che sto creando e che ha come finalità la realizzazione di progetti per la scuola di Monforte e dintorni. Sto organizzando, in collaborazione con la Biblioteca ed il Comune di Monforte, un doposcuola specializzato per alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (dislessia, disgrafia e discalculia) due pomeriggi alla settimana, il martedì ed il giovedì pomeriggio.

La formazione dei volontari che affiancheranno i ragazzi, sarà gestita da una tutor dell’apprendimento, Maria Riente, fondatrice dell’associazione Liber@mente che, a Torino, coordina attività di accoglienza e di accompagnamento nello studio di ragazzi di ogni età e di ogni ordine di scuola.

Sabato 18 gennaio e sabato 25 gennaio, nel Teatro del Comune di Monforte d’Alba, dalle ore 10 alle ore 12, presenteremo il progetto e le modalità, in particolare di tipo informatico, che si adotteranno nel doposcuola. Saremo liete di accogliere chi fosse interessato a donare qualche ora del suo tempo a questo progetto.”

Cristina Ciravegna