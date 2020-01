Moncalvo, raccolta fondi per il muro di corso XXV Aprile: le cifre delle prime donazioni

Oltre 5.000 euro raccolti per sostenere la ricostruzione del muro di corso XXV Aprile, crollato a fine novembre.

Con soddisfazione Pro Loco e Comune di Moncalvo comunicano il primo traguardo della raccolta fondi, gestita mediante un conto corrente della proloco, dedicato esclusivamente per le donazioni.

Durante la serata musicale offerta da Orchestra Ritmico Sinfonica Astigiana del 27 dicembre scorso sono stati donati 2.780 euro dagli spettatori. In queste settimane, inoltre, i commercianti hanno promosso nei loro negozi la vendita dei calendari del Festival delle Sagre di Asti, riuscendo a raccogliere 655 euro. L’aperitivo solidale, le donazioni volontarie e i calendari hanno permesso di raccogliere altri 2.540 euro.

“Ringrazio tutti coloro che hanno appoggiato queste azioni di raccolta fondi – dichiara il presidente della Pro Loco di Moncalvo, Mirko Ippolito – Come volontari e come cittadini noi sentiamo il dovere morale di intervenire sul territorio e rispondere alle esigenze della comunità. La pubblicazione delle cifre corrette derivanti dalle donazioni è il mantenimento della nostra promessa nei confronti di chi ha creduto in questo progetto”.

Grazie al contributo di molti sostenitori si potrà procedere alla pulizia del muro sottostante il campo da calcetto dell’oratorio.

“La pulizia del muro è un’operazione indispensabile per garantire e migliorare la stabilità del muro – spiega il sindaco, Christian Orecchia – La vegetazione indebolisce la struttura, soprattutto le radici delle grosse piante che sono cresciute indisturbate negli ultimi anni. La pulizia prevista è funzionale alle operazioni di monitoraggio ed è propedeutica a una più semplice manutenzione ordinaria, che dovrebbe essere costante negli anni a venire. Infatti verranno contestualmente applicate delle unità di rilevamento che comunicheranno con la stazione di monitoraggio, che è attualmente montata sul terrazzo di un’abitazione di fronte. Queste donazioni permettono di finanziare attività che non rientrano nelle operazioni di somma urgenza finanziate da fondi ministeriali”.

Chiunque volesse volontariamente contribuire può farlo direttamente in banca sul CC 27526 o mediante bonifico bancario IBAN: IT03V0608547520000000027526, indicando come causale “donazione per il muro”.