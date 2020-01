Moncalvo, presentata ufficialmente la composizione del Centro Civico “Montanari”

Si è insediata ufficialmente giovedì 9 gennaio 2020, presso la sala consiliare del Comune di Moncalvo, la nuova commissione del Centro Civico “Montanari”, il gruppo comunale che andrà a coordinare tutte le attività culturali che si svolgeranno all’interno della città aleramica.

Dopo l’elezione dei membri interni della commissione (facenti parte del consiglio comunale), ovvero il vice sindaco e assessore alla Cultura Andrea Giroldo e i consiglieri comunali Mirko Ippolito e Diego Musumeci, giovedì sera sono stati ufficializzati tutti gli altri componenti.

Presidente del Centro Civico “Montanari” sarà Andrea Monti, ex assessore comunale, per diversi anni alla guida dell’associazione Guglielmo e Orsola Caccia Onlus. Vanno a completare il gruppo: Giuseppe Prosio, Virgilio Gavazza, Mattia Ottone, Chiara Castellaro, Anna Varvelli e Linda Longo.

La finalità del Centro Civico Montanari è sempre stata la valorizzazione in prima persona del patrimonio culturale presente sul territorio moncalvese, con iniziative ed eventi, supportando e coordinando anche tutte le associazioni e realtà che intraprendono o decideranno di operare in questo ambito.

Ma se la cultura è importante, lo sono altrettanto i luoghi dediti ad essa. Ed è proprio verso le strutture, gli edifici e i siti storici che questa commissione rivolgerà anche la propria attenzione. Luoghi da sempre intrisi di storia e arte che necessitano di interventi di riqualificazione.

“Moncalvo ha un grande patrimonio culturale fatto di storia, opere d’arte e tradizioni da valorizzazione e far conoscere ai turisti ma anche e soprattutto ai nostri giovani”, ha affermato il neo presidente del Centro Civico “Montanari” Andrea Monti.

“Basti pensare alle opere di Guglielmo e Orsola Caccia, al lascito di Montanari con opere di celeberrimi artisti come Chagall, De Chirico, Guttuso, Licini, al nostro Teatro Civico, alle tradizioni valorizzate dalla Pro Loco e dal Comitato Palio. Il nostro intento è quello di promuovere e far crescere tutto ciò in maniera sinergica, facendo rete tra tutte le realtà associative comunali, con le istituzioni ed il mondo della scuola. La cultura deve rappresentare il fattore di crescita di una comunità e dell’indotto turistico del territorio”.

“Sono molto felice e soddisfatto per l’insediamento del nuovo Centro Civico “Montanari” – ha dichiarato il vice sindaco e assessore alla Cultura Andrea Giroldo – abbiamo il privilegio di avere una squadra preparata, giovane e dinamica e un presidente autorevole, competente, nonché profondo conoscitore della storia e della cultura moncalvese, verso il quale nutro molte aspettative. Sono sicuro che questa squadra saprà dare il giusto slancio alla cultura moncalvese, mantenendo l’obiettivo principale del Centro Civico, ma al tempo stesso andando anche ad incrementare il numero delle attività, dando alla commissione un taglio più istituzionale e di ricerca, non solamente finalizzato all’organizzazione di manifestazioni”.

“Dobbiamo ridare autorevolezza alla cultura moncalvese – ha concluso Giroldo – e abbiamo tutte le carte in regola per farlo”.

La commissione sarà molto impegnata già nell’immediato, in occasione della stesura del programma dell’edizione 2020 del Festival Cacciano, la rassegna artistico culturale che avrà luogo a Moncalvo durante il mese di agosto.