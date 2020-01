Meteo in peggioramento in Piemonte e sull’astigiano.

Le previsioni di Arpa Piemonte riportano di “un vasto minimo depressionario sul Portogallo e da un canale di altra pressione tra la Libia e le Isole Britanniche che, seppur in indebolimento, garantisce ancora condizioni stabili e abbastanza soleggiate per il pomeriggio odierno.”

Diversa sarà invece la giornata di domani, venerdì 24 gennaio quando “un’ondulazione ciclonica transiterà sul Tirreno, apportando molte nubi e precipitazioni sul basso Piemonte, in intensificazione in serata e fino al mattino di sabato e, localmente, con neve anche a bassa quota. Sabato pomeriggio permarranno ancora condizioni prevalentemente nuvolose, mentre domenica la ventilazione occidentale a tutte le quote riporterà un tempo più soleggiato.”

Nel pomeriggio di venerdì sono previste piogge, che si potrebbero trasformare in neve nella nottata e nella mattinata di sabato sulle colline dell’Astigiano; le previsioni dell’Arpa indicano la quota neve in progressivo calo tra Astigiano e Alessandrino sino ai 400-500 metri nel pomeriggio di venerdì e sino ai 200-300 metri nella mattinata di sabato.

Per consultare le previsioni clicca QUI.