Medaglia d’argento alla finale nazionale Aibes per l’AFP Colline Astigiane

Fantastico risultato per l’ex allievo dell’AFP Colline Astigiane di sala-bar Alessio Calvarese.

In qualità di rappresentante delle scuole alberghiere piemontesi, alla finale del concorso Cockt-AIL svoltosi a Roma, dal 2 al 5 dicembre nell’ambito del 70° Convegno AIBES, Alessio ha ottenuto una meritatissima medaglia d’argento e un premio di 450 euro devoluti all’associazione per la lotta alla leucemia.

Alla finalissima nazionale hanno partecipato circa 350 giovani, il che evidenzia maggiormente il livello di difficoltà della gara.

“E’ sicuramente motivo di orgoglio per l’AFP constatare il sempre crescente standard qualitativo degli allievi, soprattutto in contesti di alto profilo. Un grazie di cuore ai docenti della scuola e in particolare al maitre Luca Icardi e al barman Antonio Marteddu”, queste le parole del direttore Davide Rosa.