Mario Malandrone: “Coraggio Consiglieri, accogliamo il futuro”

Riceviamo e pubblichiamo

“Cari attivisti di Fridays for Future cari Consiglieri Comunali

Il vostro appello e la vostra maturità politica vi ha portato a scriverci un appello per il futuro del pianeta, un appello ricco di proposte, di dati, di analisi basate su dati scientifici che chiamano in causa noi che siamo voce della cittadinanza nelle istituzioni, per quanto riguarda il mio movimento politico non possiamo che accogliere la vostra proposta.

Il mio è un invito quindi a tutto il Consiglio Comunale perchè faccia proprie le istanze del movimento, un movimento fatto da giovani ma che poggia su analisi scientifiche e che si prende in carico il segnalarci una via di cambiamento.

I dati sul clima dimostrano che occorre agire sia a livello locale, ma soprattutto a livello globale.

L’invito di aderire alla proposta di mozione, ordine del giorno presentato dal movimento chiama in causa tutti noi.

Se qualcuno obietterà che è utipisco ciò che chiede il movimento, ricordo che utopie e grandi idee sono quelle che hanno permesso ai popoli di evolversi, che hanno fatto da sfondo ai cambiamenti, che hanno permesso alla politica di muovere passi verso miglioramenti comuni.

Occorre quindi fissare tutti insieme obiettivi comuni: il documento degli attivisti di Fridays for future è una base di partenza perchè la nostra città possa fare scelte in direzione ecologica e contribuire a un percorso politico globale di cambiamento.

Leggere il documento dei giovani del movimento, mi ha reso felice di vedere preparazione, determinazione. Posso solo direche questa è “politica”, “senso civico”, partecipazione e mi restituisce entusiasmo e speranza per il futuro.

Da “giovane adulto” che ha vissuto l’esperienza dei movimenti ambientalisti, non posso che dire a tutti voi “accogliamo il futuro”, accogliamo le loro istanze!

Grazie!”

Mario Malandrone

In allegato la mozione inviata dagli attivisti di Fridays for Future

DEC Asti aggiornata