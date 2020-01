Malore all’ufficio postale: Ferrere piange Franco Demarie

Tragedia all’ufficio postale a Ferrere, nella mattinata di oggi, venerdì 10 gennaio.

Un uomo molto conosciuto in paese in quanto per anni fu storico autista di pullman, Franco Demarie, classe 1944, è deceduto mentre era nell’ufficio. Colto da malore, sono stati chiamati i soccorsi, ma gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso per cause naturali. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Villanova d’Asti.