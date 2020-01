Lorenzo Nesto:”Cortandone: 5G e Democrazia”

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del Consigliere comunale di Cortandone e Consigliere della Comunità Collinare Valtriversa Lorenzo Nesto sul delicato tema del 5G, sul quale il 24 gennaio si terrà un incontro proprio a Cortandone per svilupparne la conoscenza delle opportunità e dei rischi connessi a questa nuova tecnologia.

Spett. Direttore,

Il comune di Cortandone è stato indicato dal ministero per lo sviluppo economico e dall’autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera 234/18/CONS, tra i primi 120 comuni italiani che sperimenteranno la tecnologia 5G.

Oltre a prevedere l’installazione di decine di antenne su tutto il territorio comunale, il 5G manca di studi approfonditi circa gli impatti sulla salute e sulla privacy delle persone esposte ai campi elettromagnetici.

Venerdì 24 gennaio 2020 alle ore 20.30 presso il salone delle Pro Loco di Cortandone (in allegato la locandina), si terrà un incontro dal titolo “5G, opportunità e rischi”, dove invito tutti i cittadini di Cortandone e gli interessati a partecipare per essere informati e porre domande agli esperti che interverranno.

Mi preme sottolineare che successivamente si terrà un consiglio comunale a Cortandone in data 08 febbraio 2020 alle ore 10.30 dove, vista l’incertezza inerente all’impatto delle frequenze 5G su essere umani e ambiente, insieme a quattro consiglieri ho proposto di vietare l’istallazione di antenne 5G fino a quando non otterremo garanzie provenienti da studi approfonditi e indipendenti.

Invito quindi tutti gli abitanti di Cortandone a partecipare al consiglio e invito nuovamente con questa lettera il Sindaco Claudio Stroppiana a permettere che questo venga svolto in forma di consiglio comunale aperto. Ritengo fondamentale e democratico, vista l’importanza dell’argomento e le implicazione future delle decisioni che verranno prese in quella data, che i cittadini non debbano solo essere informati ma anche ascoltati sul tema 5G in quella sede.

Lorenzo Nesto

Consigliere comunale del comune di Cortandone

Consigliere della Comunità Collinare Valtriversa