L’Emilia Romagna a tavola, viaggio tra i prodotti Dop più conosciuti al mondo: 4 su 10 arrivano dall’Emilia Romagna. 

Che gli stranieri amino il Made in Italy, soprattutto a tavola, è cosa nota. Quello che è meno noto è che 4 prodotti sui 10 della Top Ten dei DOP – esportati nel mondo nell’ultimo anno – arrivano dall’Emilia Romagna, per la precisione: Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Aceto Balsamico di Modena, Mortadella Bologna.

Gli altri prodotti della Top Ten sono il Grana Padano, la Mozzarella di Bufala Campana, il Gorgonzola, il Pecorino Romano e il Prosciutto San Daniele.

Oltre 5 miliardi di fatturato, solo per questi 10 prodotti, l’80% dei quali arriva da salumi e formaggi. Bei numeri, non c’è che dire!

Ma soprattutto una bella tradizione, basti pensare che solo per il Parmigiano Reggiano si parla di una storia lunga nove secoli e di un procedimento produttivo che poco si discosta da quello originario. Idem per gli altri prodotti citati.

Recentemente è stata istituita la food valley e si sono indicate le 5 esperienze gastronomiche regionali da non perdere: 3 arrivano dalla top ten prima citata (prosciutto, aceto e parmigiano), le altre due sono i tortellini bolognesi e la piadina romagnola.

La Piadina Romagnola, in particolare, è l’unica prelibatezza della Romagna, un territorio molto ricco dal punto di vista gastronomico, vedi il sale di Cervia, l’olio di Brisighella, il pesce fresco dell’Adriatico, le specie d’allevamento autoctone come la Mora Romagnola… solo per citarne alcuni (per approfondimenti sul territorio visita questo sito).

A proposito di Piadina Romagnola. Dai dati resi noti da Italia Online lo scorso aprile, è risultato che la piadina è uno dei prodotti più ricercati sul web, circa 1.5 milioni di ricerche al mese. Merito del marchio Dop, riconosciuto nel 2014 e del boom dello street food che, in tutto il mondo, ha riportato in auge il piacere del cibo semplice, gustoso, consumato in modo veloce, con poche materie prime ma buone. E cosa meglio di una piadina…