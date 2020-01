Lavori di consolidamento a Mombercelli sulla SP63

Anche se in carenza di risorse, la Provincia di Asti sta effettuando interventi stradali sulla rete locale per migliorare la viabilità, come sulla Strada provinciale 63, via Costarossa a Mombercelli, che rappresenta un’importante collegamento con Rocchetta Tanaro.

Sulla SP63 l’intervento ha riguardato il consolidamento della banchina ed annessa nuova regimazione delle acque meteoriche.

“Nonostante le poche risorse a disposizione, l’ente Provincia rimane una realtà indispensabile per garantire ai cittadini i servizi di base e soprattutto la sicurezza nel vivere e percorrere il nostro territorio.” – commentano a Mombercelli.

(Foto Momberc’è News)