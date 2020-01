Lavori ad Asti e dintorni: continuano le potature, sistemata l’area giochi di Quarto Inferiore e avviati i lavori alla Buonarroti

Lavori pubblici in città e nelle frazioni, a partire dagli interventi di potatura: annunciati da cartelli e divieti di sosta, i lavori riguardano scuole, strade e piazze cittadine.

Dopo piazza Torino e corso don Minzoni, il cronoprogramma prosegue: nell’elenco delle potature ci sono anche diverse scuole come corso Alba, Cagni e Santa Caterina. Finora, gli interventi sul verde hanno interessato diverse zone della città da Nord a Sud come via Gozzano, via Manzoni, via Giovanni XXIII, piazza Cattedrale, viale don Bianco. La spesa complessiva è di circa 80 mila euro.

A Quarto inferiore sono terminati gli interventi per la riqualificazione dell’area giochi, sollecitata in passato dai residenti: è stato sistemato il basamento, con l’installazione di due nuovi scivoli. Un progetto atteso dai cittadini che nei mesi scorsi avevano segnalato lo stato di abbandono del giardinetto. All’Enofila, i giochi del cortile sono pronti a traslocare: saranno trasferiti al parco Lungo Tanaro a disposizione di bimbi e ragazzi.

Intanto, mentre in piazza Catena si avvia alla conclusione il cantiere di palazzo Mandela, sono iniziati i lavori alla scuola Buonarroti. Secondo il cronoprogramma, la scuola di via Rabioglio (oltre 260 studenti) dovrà essere completamente ristrutturata entro l’inizio del prossimo anno scolastico.

Con un investimento di circa 3 milioni di euro (finanziamento edilizia scolastica della Regione) il Comune trasformerà l’edificio della scuola Buonarroti in una struttura efficiente anche dal punto di vista energetico, dotata di misure antisismiche, classi più ampie (circa 55 metri quadrati), un nuovo locale per le ore di ginnastica, nuova mensa, ingressi senza barriere architettoniche, nuovo ascensore, sistemazione del cortile. Intanto gli alunni frequentano l’anno scolastico in altre due scuole cittadine: prime e seconde alla Dante, terze, quarte e quinte alla media Martiri.

Pronto a partire anche il cantiere per riqualificazione e ampliamento della scuola Debenedetti con un doppio finanziamento: 830 mila euro per l’Edilizia scolastica e circa 500 mila euro dal bando Periferie degradate.