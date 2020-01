L’associazione SEA delle Colline Alfieri cerca nuovi volontari

L’Associazione SEA delle COLLINE ALFIERI onlus necessita di trovare nuovi volontari, per rispondere alle sempre più numerose richieste di intervento.

L’Associazione, in stretta collaborazione con il Comune di San Damiano d’Asti, svolge diversi servizi quali la navetta per la Casa della Salute, il trasporto minori ai centri riabilitativi, il Teatro d’Argento. E proprio dall’Amministrazione Comunale arriva l’appello per trovare nuovi volontari a sostegno dell’associazione.

“Siamo molto riconoscenti al Sea per l’importante servizio che svolge da diversi anni sul territorio comunale – afferma il sindaco Davide Migliasso – Le consigliere comunali delegate Martina Guelfo ed Ilaria Maccagno supportano attivamente il Sea nelle loro diverse iniziative, progetti ed eventi che hanno una importante ricaduta nel nostro Comune, ma in senso più generale su tutto il territorio delle Colline Alfieri”.

La sede dell’associazione si trova all’interno del Palazzo municipale di San Damiano (piazza Libertà 2) al piano terra.