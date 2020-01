Ladri acrobati derubano una villa ad Alba

Durante le festività i ladri sono penetrati in un alloggio ad Alba arrampicandosi su una grondaia. I padroni di casa sono stati immobilizzati e derubati di denaro e oggetti preziosi

I ladri hanno colpito in particolare, ville localizzate sulle colline intorno alla capitale delle Langhe. Nel caso verificatosi durante le vacanze, quattro incappucciati sono saliti al primo piano di un’abitazione in via Donizetti arrampicandosi sulle grondaie per poi forzare una porta finestra ed entrare nell’appartamento.

I proprietari in quel momento erano in casa e sono stati immobilizzati dai malviventi che hanno poi provveduto a portare via denaro e oggetti preziosi. I ladri parlavano italiano, anche se avevano una leggera inflessione straniera, non erano armati e non hanno fatto uso di violenza fisica anche se quella psicologica causata dalla loro presenza è stata una prova dura da sopportare per i malcapitati padroni di casa. Il tutto si è consumato intorno alle 19, vittime un ex dirigente Ferrero in pensione e la moglie, che aspettavano ospiti per la cena.

Un’altra rapina prima di Capodanno, è stata subita dal barolista Enrico Scavino, nella sua casa e cantina di Castiglione Falletto: nonostante alcune analogie i carabinieri sono propensi a escludere che si tratti della stessa banda.

