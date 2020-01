La storia del territorio di Buttigliera d’Asti attraverso i toponomi: un incontro con lo storico Elso Gramaglia

Da Busnì a Mainì, da Castagnèl a Ginuvrèl, da Vargatissa a Vargutrusa.

Sono alcuni dei toponimi e microtoponimi (i nomi dei luoghi) analizzati per ricostruire la storia del paesaggio e degli insediamenti del territorio buttiglierese, dallo storico Elso Gramaglia.

Gramaglia ne parlerà in una conferenza a ingresso libero, mercoledì prossimo 5 febbraio alle 21, nella biblioteca di Buttigliera d’Asti (ex chiesa di santa Elisabetta) in via Vittorio Emanuele.