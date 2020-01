La solidarietà chiama, lo sport risponde ad Asti per la corsa in ricordo di Diouma Koundio

Buona cornice di partecipanti, circa 150, in ricordo di Diouma Koundio oggi pomeriggio, sabato 11 gennaio, al Parco LungoTanaro di Asti.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Cellarengo, ricorda il giovane senegalese venuto a mancare il 13 luglio 2018 all’ospedale Cardinal Massaia. Le iscrizioni sono state aperte fino a pochi istanti prima della partenza, con quote di 5 € per gli adulti e 3 € per i bambini, il cui ricavato andrà devoluto alla Sala Parto della Maternità di Bargny, a pochi km dalla capitale Dakar.

Classico percorso per i podisti astigiani, i quali sono partiti da Piazzale Traghetto per poi farci ritorno al compimento del quinto km.

I più veloci a completare il giro, anche se la corsa era del tutto non competitiva, sono stati Alessandro Arnaudo, Massimo Cimino e Michele Anselmo tra gli uomini e Federica Laino, Francesca Cheula e Loredana Ferrara tra le donne.

Al termine della Corsa/Camminata si è svolto un rinfresco preparato dagli organizzatori della manifestazione.